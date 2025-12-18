Marco Frisina ed Il Canto di Natale nel mondo | a Monreale il concerto di Natale

Un evento imperdibile per gli amanti della musica sacra: Marco Frisina e “Il Canto di Natale nel mondo” prendono vita in due splendide location, Monreale e Noto. Un concerto natalizio che unisce coro e orchestra, portando in scena emozioni e tradizioni musicali provenienti da tutto il mondo, per celebrare il senso autentico del Natale attraverso note e spiritualità.

Christmas Inside presenta: Marco Frisina ed "Il Canto di Natale nel mondo". Un grande evento di musica sacra natalizia per coro e orchestra, in programma a Monreale e Noto: il 20 dicembre nella cattedrale di Monreale, il 21 a Noto.L'evento è promosso e organizzato da Chorus Inside Sicilia –.

