Marco Columbro torna in tv | dove e quando lo vedremo Il desiderio del conduttore

Marco Columbro si prepara a tornare in televisione, sorprendendo il pubblico con una nuova rubrica all’interno di Bella Ma’ su Rai2. Dopo un periodo di pausa, il noto conduttore è pronto a riaccendere i riflettori e condividere con gli spettatori il suo talento e la sua simpatia. L’appuntamento è a gennaio, un ritorno atteso con entusiasmo da tanti fan e appassionati del suo stile unico.

© Dilei.it - Marco Columbro torna in tv: dove e quando lo vedremo. Il desiderio del conduttore Uno dei volti più amati del piccolo schermo è pronto a tornare in tv: parliamo di Marco Columbro, che dal prossimo gennario curerà una rubrica all'interno del programma Bella Ma', condotto su Rai2 da Pierluigi Diaco. Un nuovo esordio che, tuttavia, non rispecchierebbe pienamente i desideri del conduttore. Marco Columbro, il ritorno in tv. Negli Anni '80 e '90, Marco Columbro è stato uno dei volti di punta di Mediaset, ma negli ultimi decenni il suo nome è letteralmente scomparso dai palinsesti televisivi. I nostalgici possono tuttavia tirare un sospiro di sollievo: secondo il settimanale Oggi, il presentatore, oggi 75enne, tornerà in tv dal prossimo gennaio.

Marco Columbro: "Non sono più miliardario, in tv non mi chiamano. Pier Silvio difficilissimo da raggiungere". Poi il giudizio su De Martino e Scotti - L'ex conduttore ricorda i suoi grandi successi e anche l'aneurisma che ha cambiato la sua vita per sempre: "Per la tv sono come morto" ... today.it

Marco Columbro: «Per la tv sono morto, mi scoccia elemosinare lavoro. Stefano De Martino non mi fa né caldo né freddo. Sabrina Ferilli non era il mio tipo» - «Dieci anni fa mi fecero un contratto di due anni, però non ho avuto nessun programma». leggo.it

Buon pomeriggio e buona domenica a tutte e tutti Stiamo entrando nelle festività ed ecco un caro saluto e augurio da parte di Marco Columbro . Tanti cari auguri di buone feste #marcocolumbro #eccellenze #auguri #buonefeste #2025 - facebook.com facebook

