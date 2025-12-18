Marco Columbro torna in tv | da Canale 5 alla rubrica sul benessere di Rai2
Marco Columbro torna in tv, portando con sé un messaggio di rinascita e speranza. Dopo aver affrontato un difficile percorso di recupero e superato momenti di difficoltà, il conduttore e attore si prepara a riappropriarsi del suo spazio nel mondo dello spettacolo, questa volta attraverso una nuova rubrica sul benessere su Rai2. Un ritorno che segna un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera e della sua vita personale.
arco Columbro, per decenni uno dei volti più amati di Canale 5, sta per tornare sul piccolo schermo. Dopo l’ictus che aveva segnato la sua vita e la sua carriera, il conduttore e attore aveva visto chiudersi molte porte, con un lungo periodo di silenzio mediatico e gelo con Mediaset. Ora la Rai gli offre una nuova opportunità: a partire da gennaio, Columbro sarà presente con uno spazio fisso all’interno di BellaMa’, il programma pomeridiano di Rai2 ideato e condotto da Pierluigi Diaco. Secondo quanto riportato da Oggi, “terrà una rubrica settimanale dedicata alle pratiche meditative e al benessere dello spirito”, segnando così un ritorno graduale ma significativo sul piccolo schermo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche: IL LABIRINTO DELLE FARFALLE: CAN YAMAN TORNA SU CANALE 5 DOPO IL BOOM DI SANDOKAN
Leggi anche: GALÀ DEI 500: PIERO CHIAMBRETTI TORNA SU CANALE 5. PARATA DI VIP PER LA FIAT
Marco Columbro innamorato perdutamente su Mediaset Infinity: la fiction per famiglie da riscoprire; Dawson's Creek in streaming: dove (ri)vedere gratis la serie più seguita degli anni '90; Escort Boys, sesso e tabù nella nuova serie Mediaset che fa 'discutere': perché; Stefania Sandrelli iconica in questa serie TV fenomeno degli anni 2000 su Mediaset Infinity.
Marco Columbro: "Non sono più miliardario, in tv non mi chiamano. Pier Silvio difficilissimo da raggiungere". Poi il giudizio su De Martino e Scotti - L'ex conduttore ricorda i suoi grandi successi e anche l'aneurisma che ha cambiato la sua vita per sempre: "Per la tv sono come morto" ... today.it
Marco Columbro innamorato perdutamente su Mediaset Infinity: la fiction per famiglie da riscoprire - A distanza di trent'anni in streaming su Mediaset Infinity torna una fiction delicata e con un cast di grandissimo spessore ... libero.it
Il ritorno di Columbro in tv: amarcord con Lorella Cuccarini. Malattia e polemiche sono alle spalle - Negli anni ’90 erano la coppia d’oro della tv italiana: Marco Columbro e Lorella Cuccarini, protagonisti di programmi cult come Buona Domenica e Paperissima, simbolo di un intrattenimento elegante e ... quotidiano.net
Marco Columbro - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.