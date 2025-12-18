Marco Columbro torna in tv | da Canale 5 alla rubrica sul benessere di Rai2

Marco Columbro torna in tv, portando con sé un messaggio di rinascita e speranza. Dopo aver affrontato un difficile percorso di recupero e superato momenti di difficoltà, il conduttore e attore si prepara a riappropriarsi del suo spazio nel mondo dello spettacolo, questa volta attraverso una nuova rubrica sul benessere su Rai2. Un ritorno che segna un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera e della sua vita personale.

Marco Columbro, per decenni uno dei volti più amati di Canale 5, sta per tornare sul piccolo schermo. Dopo l'ictus che aveva segnato la sua vita e la sua carriera, il conduttore e attore aveva visto chiudersi molte porte, con un lungo periodo di silenzio mediatico e gelo con Mediaset. Ora la Rai gli offre una nuova opportunità: a partire da gennaio, Columbro sarà presente con uno spazio fisso all'interno di BellaMa', il programma pomeridiano di Rai2 ideato e condotto da Pierluigi Diaco. Secondo quanto riportato da Oggi, "terrà una rubrica settimanale dedicata alle pratiche meditative e al benessere dello spirito", segnando così un ritorno graduale ma significativo sul piccolo schermo.

