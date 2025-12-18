Marche sicurezza sul lavoro | convocato il Comitato regionale sicurezza

La Regione Marche ha convocato il Comitato Regionale di Coordinamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, previsto per giovedì 18 dicembre alle 9. Un momento cruciale per affrontare le tematiche di prevenzione e tutela dei lavoratori, garantendo un ambiente lavorativo più sicuro e conforme alle normative vigenti.

La Regione Marche convoca il Comitato Regionale di Coordinamento (CRC) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per giovedì 18 dicembre, a partire dalle ore 9.30, presso la Sala Li Madou di Palazzo Li Madou ad Ancona.L'incontro nasce dalla necessità di fare il punto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nelle Marche, condividere strategie efficaci di prevenzione e rafforzare le azioni già intraprese dalla Regione per tutelare la salute dei lavoratori. Saranno affrontati temi come le novità normative introdotte dal decreto-legge "Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza e le politiche sociali" e la conclusione del Piano Regionale di Prevenzione 2020–2025, con uno sguardo già rivolto alla pianificazione 2026–2031.

Sicurezza sul lavoro, nelle Marche vittime in aumento nei primi dieci mesi del 2025 - Il dato più grave riguarda gli incidenti mortali: 25 vittime, contro le 15 dell’anno precedente (+66,7%). lanuovariviera.it

