Marche Regione e Consorzio di Bonifica al lavoro per la riduzione del rischio idrogeologico

Marche, Regione e Consorzio di Bonifica uniscono le forze per ridurre il rischio idrogeologico, sottolineando che la sicurezza del territorio è una priorità politica e non una scelta. Sul bacino dell’Aspio, sono in atto interventi mirati e investimenti concreti per proteggere comunità e ambiente, dimostrando un impegno deciso e una visione a lungo termine.

© Lapresse.it - Marche, Regione e Consorzio di Bonifica al lavoro per la riduzione del rischio idrogeologico «La sicurezza del territorio non è un'opzione, è una responsabilità politica. Sul bacino dell'Aspio stiamo lavorando con una visione chiara e investimenti concreti». Queste le parole dell' assessore regionale alla Difesa del suolo e della costa, Tiziano Consoli, intervenuto questa mattina all'ultimo tavolo tecnico organizzato per il 2025 dal Consorzio di Bonifica Marche, nella sede dell'ente nel capoluogo. L'incontro al Consorzio di Bonifica delle Marche. Un incontro focalizzato sul territorio del Bacino dell'Aspio. Un' area fragile dal punto di vista idrogeologico ma al contempo fortemente antropizzata, con una ricca zona industriale e numerose abitazioni e attività commerciali.

Bacino dell’Aspio, Regione e Consorzio insieme per la sicurezza idrogeologica - Regione Marche e Consorzio di Bonifica Marche fanno il punto sugli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico nel bacino dell’Aspio, tra i comuni di Castelfidardo e Osimo, in provincia di A ... veratv.it

Consorzio di Bonifica delle Marche: un ruolo strategico per affrontare le sfide climatiche - Con l’obiettivo di condividere le attività svolte e delineare le prospettive future, il Consorzio di Bonifica ha organizzato due momenti di confronto con le istituzioni e gli accademici, oltre che con ... corriereadriatico.it

Consorzio di Bonifica Marche, centralità e valore

