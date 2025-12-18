Le Marche ricevono un'importante conferma: 60 milioni di euro di fondi europei destinati a favorire crescita e investimenti. Durante il Comitato di Sorveglianza del Programma FESR 2021-2027, ad Ancona, è stato approvato ufficialmente il supporto finanziario, sottolineando l'impegno della regione nel rafforzare il suo sviluppo economico e sociale con risorse provenienti dall’Unione Europea.

© Lapresse.it - Marche, Fondi Fesr: via libera a 60 milioni

Sessanta milioni di euro di risorse Ue per sostenere crescita e investimenti nelle Marche. È una promozione a pieni voti quella incassata oggi dalla Regione Marche nel corso del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale FESR 2021-2027, riunitosi ad Ancona alla presenza della rappresentante della Commissione europea, Francesca Michielin. Il Comitato ha approvato la delibera di Giunta che definisce la ripartizione: 40 milioni destinati al sistema produttivo, 8,9 milioni alle aree intern e, mentre la quota restante è destinata a mobilità sostenibile, infrastrutture green e interventi ambientali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

