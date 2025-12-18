Marche Fondi Fesr | via libera a 60 milioni

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Marche ricevono un'importante conferma: 60 milioni di euro di fondi europei destinati a favorire crescita e investimenti. Durante il Comitato di Sorveglianza del Programma FESR 2021-2027, ad Ancona, è stato approvato ufficialmente il supporto finanziario, sottolineando l'impegno della regione nel rafforzare il suo sviluppo economico e sociale con risorse provenienti dall’Unione Europea.

marche fondi fesr via libera a 60 milioni

© Lapresse.it - Marche, Fondi Fesr: via libera a 60 milioni

Sessanta milioni di euro di risorse Ue per sostenere crescita e investimenti nelle  Marche. È una promozione a pieni voti quella incassata oggi dalla  Regione Marche  nel corso del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale FESR 2021-2027, riunitosi ad Ancona alla presenza della rappresentante della Commissione europea, Francesca Michielin. Il Comitato ha approvato la delibera di Giunta che definisce la ripartizione: 40 milioni destinati al sistema produttivo, 8,9 milioni alle aree intern e, mentre la quota restante è destinata a mobilità sostenibile, infrastrutture green e interventi ambientali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Fondi Fesr Marche: via libera a 60 milioni, imprese, energia e depurazione

Leggi anche: Formazione professionale, via libera all'Ars al ddl: salvi 100 milioni di fondi Pnrr

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fondi FESR: via libera a 60 milioni per imprese, energia e depurazione; Contributi a Fondo Perduto 2026: Cosa Sono e Come Ottenerli (Guida Pratica); Innovazione: prorogati i termini dei bandi “Reti per il trasferimento tecnologico” e “Industrializzazione dei risultati della ricerca”; Pd Marche, 'giunta usi 800 milioni regionali per aiutare i Comuni esclusi dalla Zes'.

marche fondi fesr viaFondi Fesr Marche: via libera a 60 milioni, imprese, energia e depurazione - Marche terze in Italia per capacità di spesa, riconoscimento da Bruxelles sull’andamento del Programma ... anconatoday.it

marche fondi fesr viaFesr alle Marche 60 milioni per imprese, aree interne e green - Il via libera dal Comitato di Sorveglianza del Programma regionale Fesr ... centropagina.it

Nelle Marche via libera a 13 progetti piccole imprese in rete - Via libera a 13 nuovi progetti di piccole imprese in rete nelle Marche. ansa.it

Fondi 20142020 Fesr, la Regione avvia le consultazioni con il territorio

Video Fondi 20142020 Fesr, la Regione avvia le consultazioni con il territorio

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.