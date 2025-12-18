Marc Marquez annuncia la fine del suo calvario e svela la data del suo ritorno in moto
Dopo quasi tre mesi di attesa e sfide, Marc Marquez si appresta a tornare in sella. L’amatissimo pilota spagnolo ha annunciato la fine del suo calvario e svelato la data del suo rientro, portando entusiasmo e speranza ai suoi tifosi. Un ritorno che promette di riaccendere la passione e riportare l’adrenalina sulle piste di MotoGP.
Dopo quasi tre mesi di stop per l’infortunio alla spalla destra, Marc Marquez vede la fine del tunnel. Operato a ottobre dopo l'incidente di Mandalika, il pilota Ducati annuncia quando tornerà ad allenarsi in moto e fissa il primo passo verso il rientro in pista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il dottor Claudio Costa è lo storico angelo custode dei piloti in pista Nel suo nuovo libro celebra i successi dello spagnolo arrivato al nono titolo mondiale: "Ha superato il calvario delle sue ferite». "La mia profezia su Marc Marquez si è avverata in Ducati»
Leggi anche: Francesca Fagnani torna su Rai Due: ecco la data del suo ritorno
Marc Marquez, il suo capo meccanico fa una rivelazione inquietante: la verità sulla sua carriera; Marc Marquez nel club dei campioni titolati in top class con due marche diverse; Marquez cerca l'accordo con Rossi: Ho imparato a rispettare chi mi sfida; MotoGP, le concessioni: ecco il punto a fine stagione.
Marc Marquez annuncia la fine del suo calvario e svela la data del suo ritorno in moto - Dopo quasi tre mesi di stop per l’infortunio alla spalla destra, Marc Marquez vede la fine del tunnel. fanpage.it
Ducati, Marc Marquez annuncia il ritorno in moto - Il pilota catalano, che si era infortunato alla spalla in Indonesia, sta per tornare al lavoro in vista della prossima stagione ... msn.com
MotoGP, Ducati vuole blindare Marc Marquez: il piano per il rinnovo del campione - Marc Marquez potrebbe ricevere un rinnovo contrattuale con Ducati a cifre da capogiro. virgilio.it
PAOLO SIMONCELLI: “MARC È UNA BESTIA IN PISTA, BAGNAIA HA SOTTOVALUTATO IL CONFRONTO” “Il dominio di Marc Marquez Sapevo che era il più forte. Mi è sempre piaciuto, corre e pensa come mio figlio, non rinuncia mai e ci prova sempre. Se - facebook.com facebook
Fermin Aldeguer: quel consiglio di Marc Marquez che non ha mai dimenticato @corsedimoto x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.