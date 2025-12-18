Marc Marquez annuncia la fine del suo calvario e svela la data del suo ritorno in moto

Dopo quasi tre mesi di attesa e sfide, Marc Marquez si appresta a tornare in sella. L’amatissimo pilota spagnolo ha annunciato la fine del suo calvario e svelato la data del suo rientro, portando entusiasmo e speranza ai suoi tifosi. Un ritorno che promette di riaccendere la passione e riportare l’adrenalina sulle piste di MotoGP.

Dopo quasi tre mesi di stop per l’infortunio alla spalla destra, Marc Marquez vede la fine del tunnel. Operato a ottobre dopo l'incidente di Mandalika, il pilota Ducati annuncia quando tornerà ad allenarsi in moto e fissa il primo passo verso il rientro in pista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Il dottor Claudio Costa è lo storico angelo custode dei piloti in pista Nel suo nuovo libro celebra i successi dello spagnolo arrivato al nono titolo mondiale: "Ha superato il calvario delle sue ferite». "La mia profezia su Marc Marquez si è avverata in Ducati»

