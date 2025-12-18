Marathon è vivo ed esce prima del previsto | ultima spiaggia o occasione di rilancio per Bungie?

Marathon, la nuova IP di Bungie, torna prepotentemente sulle scene, anticipando le aspettative e riaccendendo l’interesse. Dopo un percorso complesso, sembra che il team abbia raggiunto gli standard di qualità sperati. Ma sarà sufficiente per distinguersi nel competitivo mondo degli extraction shooter e consolidare il ruolo di Bungie come garanzia di successo? La sfida è aperta, e il futuro del titolo potrebbe segnare un nuovo capitolo per lo storico sviluppatore.

La genesi di Marathon, nuova IP di Bungie, è stata alquanto complicata ma adesso sembra che lo storico team di sviluppo sia riuscito a raggiungere la qualità sperata: basterà a rendere il gioco un punto di riferimento per gli extraction shooter? Fino a qualche anno fa bastava leggere “Bungie” per essere sicuri che il gioco in arrivo sarebbe stato un successo. Il team di sviluppo americano è quello che ha dato i natali alla serie Halo (brand che senza loro al timone è andato a spegnersi gradualmente) e che ha contribuito a creare il successo delle console Xbox, nonché quello che ha fatto conoscere al mondo l’universo di Destiny. 🔗 Leggi su Esports247.it

