Marathon è vivo ed esce prima del previsto | ultima spiaggia o occasione di rilancio per Bungie?

Marathon, la nuova IP di Bungie, torna prepotentemente sulle scene, anticipando le aspettative e riaccendendo l’interesse. Dopo un percorso complesso, sembra che il team abbia raggiunto gli standard di qualità sperati. Ma sarà sufficiente per distinguersi nel competitivo mondo degli extraction shooter e consolidare il ruolo di Bungie come garanzia di successo? La sfida è aperta, e il futuro del titolo potrebbe segnare un nuovo capitolo per lo storico sviluppatore.

Marathon esce il 12 aprile dopo la presentazione? Probabilmente no - Nelle scorse ore si è parlato di un possibile shadow drop di Marathon il 12 aprile, al termine del reveal gameplay in programma lo stesso giorno.

