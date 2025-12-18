Mara Carfagna | Silvio Berlusconi mi ha fatto fare politica ai massimi livelli su di me tanti pregiudizi perché ero in tv Invecchiare? Tingo i capelli bianchi

Mara Carfagna, figura di spicco nel panorama politico italiano, ricorda come Silvio Berlusconi le abbia aperto le porte ai più alti livelli. Con un passato tra danza classica e musica, ha attraversato il mondo dello spettacolo prima di dedicarsi alla politica, affrontando pregiudizi e sfide. La sua determinazione e disciplina, radicate nelle sue origini artistiche, l'hanno guidata nel percorso verso il successo e la leadership.

Mara Carfagna: «Silvio Berlusconi mi ha fatto fare politica ai massimi livelli, su di me tanti pregiudizi perché ero in tv. Invecchiare? Tingo i capelli bianchi»

Da bambina studiava danza classica e pianoforte, di cui ha mantenuto la disciplina. Poi è arrivata al mondo dello spettacolo, un'esperienza voluta e mai rinnegata, per approdare poi. 🔗 Leggi su Leggo.it

