Mara Carfagna | età carriera matrimoni figli televisione Miss Italia politica

Mara Carfagna, protagonista della scena politica italiana, ha attraversato un percorso ricco di successi e impegni. Dalle passerelle di Miss Italia alla laurea in Giurisprudenza, ha saputo distinguersi per il suo impegno nel Sud e nelle pari opportunità. Nata il 18 dicembre 1975, oggi celebra 50 anni, testimoniando un percorso di crescita e dedizione che l’ha portata a diventare una figura di rilievo nel panorama nazionale.

Maria Rosaria Carfagna, nota a tutti come Mara, festeggia oggi, 18 dicembre 2025, il traguardo dei 50 anni. Nata a Salerno nel 1975, la sua carriera inizia dalle passerelle di Miss Italia alla laurea in Giurisprudenza.

