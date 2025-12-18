Manuel Pecchenini muore di distrofia 8 anni dopo il fratello affetto dalla stessa patologia
La storia di Manuel Pecchenini è un potente racconto di coraggio e resilienza di fronte a una malattia rara e devastante. A soli 30 anni, dopo anni di lotta contro la distrofia muscolare di Duchenne, si è spento, lasciando un vuoto profondo. La sua vita, segnata dalla malattia e dal legame con il fratello scomparso otto anni prima, testimonia la forza dello spirito umano di fronte alle sfide più dure.
Pontirolo. Si è spento a soli 30 anni Manuel Pecchenini, dopo una lunga battaglia contro la distrofia muscolare di Duchenne, una rara patologia che provoca la degenerazione progressiva dei muscoli scheletrici, respiratori e cardiaci. Con lui aveva combattuto la stessa battaglia anche il fratello gemello Mirko, morto nel 2017 a soli 22 anni. Grande appassionato di sport, Manuel amava circondarsi degli amici e della famiglia, amava l’Atalanta e seguiva la squadra nerazzurra dagli spalti dello stadio, come testimoniavano anche i suoi profili social. Proprio sui social dava spazio ai suoi pensieri, condividendo riflessioni su diversi temi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
