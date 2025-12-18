Manuel Pecchenini muore di distrofia 8 anni dopo il fratello affetto dalla stessa patologia

La storia di Manuel Pecchenini è un potente racconto di coraggio e resilienza di fronte a una malattia rara e devastante. A soli 30 anni, dopo anni di lotta contro la distrofia muscolare di Duchenne, si è spento, lasciando un vuoto profondo. La sua vita, segnata dalla malattia e dal legame con il fratello scomparso otto anni prima, testimonia la forza dello spirito umano di fronte alle sfide più dure.

