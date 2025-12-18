Manovra salta la stretta sul riscatto di laurea per l’anticipo della pensione
Il governo rivede le proprie decisioni sulla manovra 2026, sospendendo temporaneamente la stretta sul riscatto di laurea per l’anticipo della pensione. La modifica prevista avrebbe ridotto il valore del riscatto ai fini pensionistici, ma ora questa norma sembra essere messa da parte, aprendo uno spiraglio per chi desidera usufruirne prima di raggiungere l’età pensionabile. Restano da capire le implicazioni di questa scelta e le future prospettive.
(Adnkronos) – Il governo ci ripensa sul riscatto della laurea. Nella manovra 2026, salterebbe la norma che ne abbassa il valore ai fini della pensione anticipata. Le risorse calcolate da questa misura, che avrebbero dovuto coprire gli eventuali costi derivanti dalle norme sulla previdenza complementare, verrebbero recuperate da una rimodulazione dei fondi nello stato di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Manovra, caos pensioni: salta la stretta sul riscatto della laurea ma resta il nodo delle finestre
Leggi anche: Riscatto laurea per pensione anticipata in manovra, stretta non retroattiva: le simulazioni e chi ci perde
Pensioni, nuovi emendamenti in Manovra: cosa cambia per il riscatto della laurea; La manovra cambia ancora. Stretta sulle pensioni anticipate dal 2032; Riscatto laurea per pensione anticipata: come funziona la penalizzazione e quanto si perde; Stretta su pensioni anticipate e riscatti della laurea.
Manovra, salta la stretta sul riscatto laurea per l'anticipo della pensione - A chiedere una correzione sulla norma in Legge di Bilancio era stata ieri proprio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni Il governo ci ripensa sul riscatto della laurea. adnkronos.com
Manovra, caos pensioni: salta la stretta sul riscatto della laurea ma resta il nodo delle finestre - Il ministro dell'Economia Giorgetti: "Emendamento depositato. msn.com
Pensioni, salta la stretta sul riscatto di laurea. Sì alle finestre, adesso riunione di maggioranza - La cancellazione dell'ipotesi di inasprimento dei criteri pensionistici per chi ha riscattato la laurea salterebbe completamente mentre rimarrebbe l'ipotesi di un allungamento ... msn.com
Salta in Manovra l'innalzamento del tetto del contante a 10 mila euro, ritirato l'emendamento di FdI alla legge di Bilancio - facebook.com facebook
Salta l’aumento del tetto al contante, altri 1,3 miliardi dalle polizze: la manovra cambia ancora x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.