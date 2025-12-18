Manovra ritiro emendamento sul contante Dietrofront pensioni e riscatto laurea
La Manovra continua a far parlare di sé, con importanti evoluzioni in corso. Dopo il ritiro dell’emendamento sul contante, si registra un importante dietrofront riguardo alle pensioni e al riscatto della laurea. La discussione si infiamma, mentre il governo cerca di trovare un equilibrio tra esigenze economiche e richieste sociali, lasciando emergere nuove prospettive per il futuro del Paese.
In Italia il confronto sulla Manovra prosegue con il ritiro dell’emendamento sul contante, il dietrofront sulle pensioni e sul riscatto della laurea. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Pagamenti in contante e oro da investimento fuori dalla legge di Bilancio 2026. Verso il ritiro degli emendamenti; Fratelli d’Italia ritira l’emendamento che raddoppia il tetto al contante a 10mila euro; Tetto contante a 10 mila euro non entra in Manovra, il limite resta a 5 mila con l'emendamento ritirato da FdI; Manovra di Bilancio: ritirato in Senato l’emendamento su limite contante da 5.000 a 10.000 euro.
Manovra, FdI ritira l’emendamento sul contante - Fratelli dItalia ritira emendamento su tassa speciale contante tra 5000 e 10000 euro nella manovra a favore di una più rigorosa tracciabilità ... ilmetropolitano.it
Manovra, stop all’aumento del tetto al contante. Borghi: “Nessun aumento dell’età pensionabile” - La Lega smentisce ipotesi di interventi penalizzanti sulle pensioni ... altarimini.it
Fratelli d’Italia ritira l’emendamento che raddoppia il tetto al contante a 10mila euro - Ritirato l'emendamento FdI che prevedeva un'imposta di bollo di 500 euro per pagamenti in contanti tra 5mila e 10mila euro ... ilfattoquotidiano.it
