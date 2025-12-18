Manovra pensioni caos totale | lavori sospesi e maggioranza spaccata

La Manovra pensioni 2026 sta scatenando un caos senza precedenti, con lavori sospesi e una maggioranza divisa. È in un momento cruciale che questa vicenda supera la sfera tecnica per trasformarsi in una vera e propria crisi politica, mettendo a rischio l’intero panorama governativo e le future riforme previdenziali del paese.

C'è un momento preciso in cui la Manovra 2026 sulle pensioni smette di essere una questione tecnica e diventa una vera e propria crisi politica. Quel momento arriva nel tardo pomeriggio del 18 dicembre, quando i lavori della Commissione Bilancio del Senato vengono improvvisamente sospesi. Il motivo è uno scontro frontale all'interno della maggioranza sul maxi-emendamento che interviene sul sistema previdenziale. La parola chiave è una sola: pensioni. E attorno a questa parola si concentra una tensione che mette in difficoltà il governo Meloni, spacca la maggioranza e accende l'attacco durissimo delle opposizioni.

Pensioni in manovra, scontro in maggioranza: lavori sospesi in commissione - Caos sul maxiemendamento: i senatori della Lega hanno chiesto di fermare la seduta per un faccia a faccia con l'esecutivo ... repubblica.it

Caos pensioni in maggioranza, il governo cambia la norma sul riscatto della laurea: cosa sta succedendo - Secondo quanto si apprende salterebbe la norma sul riscatto della laurea e resterebbe quella sulle finestr ... fanpage.it

Manovra: scontro nella maggioranza sulla stretta sulle pensioni, in campo la premier, "Correggeremo". La Lega ha proposto un nuovo emendamento per rimediare ai contenuti riguardo al riscatto della laurea e la stretta sulle finestre prima di poter andare in - facebook.com facebook

#Manovra, prosegue l'iter. Maggioranza: "Si lavora alle correzioni sulle pensioni". Opposizioni: "Proposte allucinanti". Il confronto politico anche sul sostegno #Ucraina. Al #Tg2Rai ore 13,00 #18dicembre x.com

