Manovra | Marattin ' un appello al governo non mollate sulle pensioni'
L’Italia affronta una sfida cruciale sul fronte delle pensioni, con una spesa previdenziale tra le più elevate a livello globale e destinata ad aumentare nei prossimi anni. In questo contesto, le parole di Marattin rappresentano un appello importante al governo, invitandolo a mantenere saldo il proprio impegno senza cedere alle pressioni di tagli che potrebbero compromettere i diritti dei cittadini.
Roma, 18 dic (Adnkronos) - "La spesa previdenziale italiana è già la più alta del mondo. Nel prossimo decennio sarà ancora più alta. Il Partito Liberaldemocratico non ha dubbi: le risorse devono aumentare sui giovani, sulle famiglie e sul lavoro, non sulle pensioni. E siamo pronti a difendere queste opinioni sempre, non solo quando si parla in astratto". Così il deputato Luigi Marattin, segretario del Partito liberaldemocratico. "Ieri ad esempio se n'è parlato in concreto: il governo ha presentato tre norme sacrosante per ridurre di 2 miliardi l'anno la spesa previdenziale nel prossimo decennio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Manovra: Merola (Pd), 'Marattin sbaglia mira, pensi al governo non a Schlein'
Leggi anche: Manovra, stretta sulle pensioni nel maxi-emendamento del Governo
Manovra, ennesimo emendamento del governo, si complica l'iter.
Manovra: Marattin, 'un appello al governo, non mollate sulle pensioni' - "La spesa previdenziale italiana è già la più alta del mondo. lanuovasardegna.it
Manovra: Merola (Pd), 'Marattin sbaglia mira, pensi al governo non a Schlein' - Se si fosse informato meglio, saprebbe che la segretaria Schlein ha semplicemente richiamato quanto affermato dall'Istat in ... iltempo.it
Manovra, valanga di emendamenti. Scontro su condono e scioperi. Sindacati: “Inaccettabile” - La Manovra del governo Meloni per il 2026 anima il dibattito politico, ancora di più dopo che la Legge di bilancio è stata travolta dagli emendamenti in commissione Bilancio al Senato: le proposte di ... tg24.sky.it
Lezzi (M5S): Il governo potrebbe fare un decreto per ridurre parlamentari e costi della politica
Agenzia Vista. . Marattin a Meloni: Da Matteo Salvinovsky frasi vergognose, si gratti la guancia se la pensa come me - facebook.com facebook
Luigi Marattin (@marattin) / Posts / X x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.