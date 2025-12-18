Manovra | Marattin ' un appello al governo non mollate sulle pensioni'

L’Italia affronta una sfida cruciale sul fronte delle pensioni, con una spesa previdenziale tra le più elevate a livello globale e destinata ad aumentare nei prossimi anni. In questo contesto, le parole di Marattin rappresentano un appello importante al governo, invitandolo a mantenere saldo il proprio impegno senza cedere alle pressioni di tagli che potrebbero compromettere i diritti dei cittadini.

Roma, 18 dic (Adnkronos) - "La spesa previdenziale italiana è già la più alta del mondo. Nel prossimo decennio sarà ancora più alta. Il Partito Liberaldemocratico non ha dubbi: le risorse devono aumentare sui giovani, sulle famiglie e sul lavoro, non sulle pensioni. E siamo pronti a difendere queste opinioni sempre, non solo quando si parla in astratto". Così il deputato Luigi Marattin, segretario del Partito liberaldemocratico. "Ieri ad esempio se n'è parlato in concreto: il governo ha presentato tre norme sacrosante per ridurre di 2 miliardi l'anno la spesa previdenziale nel prossimo decennio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

