Manovra | Manca ' attaccano pilastro pensioni inaspriscono Fornero'

In un clima di incertezza, la manovra si trova sotto attacco, con critiche che puntano a un attacco al pilastro pensionistico e a un inasprimento delle norme Fornero. Roma, 18 dicembre – una legge di bilancio percepita come priva di una visione chiara, alimentando il caos e la confusione tra le forze politiche.

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Una legge di bilancio senza visione che anche oggi vede una maggioranza in grande confusione. A dispetto di quanto hanno sempre promesso, stanno aggredendo il pilastro delle pensioni, rendendo il futuro delle giovani generazioni sempre più incerto. La Lega voleva abrogare la legge Fornero, ora la stanno inasprendo. Non solo, le norme sul riscatto della laurea colpiscono persone che avevano programmato il proprio futuro fidandosi dello Stato e sborsando anche molti soldi. Un attacco ai diritti fondamentali di cittadinanza. Una vergogna”. Lo dice il senatore Daniele Manca, capogruppo del Pd nella Commissione Bilancio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

