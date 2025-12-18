Manovra la stretta sulle pensioni agita la maggioranza Meloni | Norma su riscatto laurea sarà corretta

La manovra del governo sta accendendo i nervi della maggioranza, con la stretta sulle pensioni che scatena polemiche. Meloni promette correzioni sull’emendamento sul riscatto laurea, mentre le modifiche introdotte sembrano invece acuire le tensioni. Un tentativo di rispondere alle critiche che rischia di ritorcersi contro, trasformando la manovra in un motivo di attrito politico.

© Lapresse.it - Manovra, la stretta sulle pensioni agita la maggioranza. Meloni: “Norma su riscatto laurea sarà corretta” L’emendamento del governo alla manovra, che con una sfilza di modifiche prova a dare risposte agli scontenti della prima ora, si trasforma in un boomerang per la maggioranza. Esplode il malumore sulla stretta sulle pensioni, proprio quando bisogna tenere i fili e chiudere il testo. E dopo la levata di scudi la premier Giorgia Meloni annuncia la marcia indietro: “ Nessuno che ha riscattato la laurea vedrà cambiata l’attuale situazione, qualsiasi modifica che dovesse intervenire varrà solo per il futuro. L’emendamento in questo senso dovrà essere corretto”. Nel centrodestra è soprattutto la Lega a tuonare contro la doppia stretta sulle pensioni anticipate, che nell’arco di qualche anno a partire dal 2031 amplia le finestre mobili e dà progressivamente minor peso al riscatto della laurea. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Manovra e pensioni, Meloni: “Norma riscatto della laurea varrà per futuro” Leggi anche: Manovra, i ritocchi all’ultimo del governo Meloni: stretta sulle pensioni e arriva il silenzio-assenso sul Tfr La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Manovra, la stretta sulle pensioni agita la maggioranza. Meloni: Norma su riscatto laurea sarà corretta; Pensioni, maggioranza in tilt sulla stretta: la Lega all’attacco del Mef guidato dalla… Lega; Pensioni maggioranza in tilt sulla stretta | la Lega all’attacco del Mef guidato dalla… Lega. Pensioni, maggioranza in tilt sulla stretta: la Lega all’attacco del Mef guidato dalla… Lega - Contro l'ultimo emendamento alla Manovra i leghisti si scatenano danno la colpa a una "manina" del Mef ... lanotiziagiornale.it

Manovra, Salvini: «Margini di intervento su pensioni. Allargare la rottamazione a chi ha accertamenti» - Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a Bari, a margine di un evento del suo partito in vista ... ilmessaggero.it

Rottamazione, pensione, tagli Irpef e assicurazioni: aumentano le critiche alla manovra - MILANO – Una manovra “palesemente inadeguata, ingiusta e controproducente”, secondo la Cgil e con “forti crititicità” su fisco, pensioni e sanità secondo la Uil. repubblica.it

RIFORMA PENSIONI Blocco AUMENTO Età Le ipotesi della Manovra 2026

Stretta del governo sulle pensioni con un emendamento in manovra. "Aumenterà l'età pensionabile tramite il metodo implicito delle finestre" queste le dichiarazioni di Elsa Fornero, economista e già ministra del lavoro, che vede con occhio critico le nuove mod x.com

Negli emendamenti del governo alla manovra spunta una stretta sugli assegni di anzianità e l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti. Agevolazioni prorogate per le imprese che investono. E aumentano le risorse per la casa. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.