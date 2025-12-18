Il dibattito sulla manovra si concentra sul riscatto della laurea, che il governo intende riformare per ridurne il valore ai fini delle pensioni anticipate. La misura, non retroattiva, rappresenta un passo chiave nelle trattative sulle pensioni, suscitando attese e discussioni tra le parti coinvolte. Un cambiamento che potrebbe influenzare significativamente le scelte di molti giovani e lavoratori in procinto di pensionarsi.

(Adnkronos) – Il riscatto della laurea varrà di meno per la pensione anticipata ma non sarà retroattivo. Era questa l’indicazione che aveva dato la premier Giorgia Meloni nel suo intervento in Senato ed è questa la risposta che ha dato, per i corridoi di Montecitorio, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a chi gli ha chiesto . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Pensioni, le correzioni del governo in manovra: dal tfr al riscatto della laurea, cosa cambia

Leggi anche: Manovra, il nodo è sulle pensioni. Salvini: «Rendere difficile il riscatto della laurea? Non mi sembra il momento di allungare l’età pensionabile»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Manovra, la Lega frena sull’aumento dell’età pensionabile e il taglio al riscatto della laurea triennale; Pensioni, in Manovra si allunga la finestra di uscita. Penalizzato anche chi riscatta la laurea; Manovra 2026, stretta sulle pensioni anticipate; La Manovra cambia, 3,5 mld per industrie stretta su pensioni anticipate e riscatto laurea.

Manovra, il riscatto della laurea frena il governo: si cerca l'intesa sulle pensioni - In maggioranza si cerca di sciogliere il nodo che blocca la Commissione Bilancio ... adnkronos.com

Manovra e pensioni, Meloni frena sulla stretta: il riscatto della laurea non cambia per chi lo ha già fatto - Le modifiche annunciate in Aula limitano gli effetti della norma contestata: le nuove regole varranno solo per il futuro, ma il nodo resta aperto. msn.com