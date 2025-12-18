Manovra | Fontana voto finale alla Camera martedì 30 dicembre entro le 13 Rpt

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha annunciato una variazione di orario per il voto finale sulla manovra, previsto per martedì 30 dicembre. La seduta inizierà alle 11 e sarà trasmessa in diretta televisiva. La decisione modifica quanto stabilito in precedenza e mira a concludere i lavori entro le ore 13.

© Iltempo.it - Manovra: Fontana, voto finale alla Camera martedì 30 dicembre entro le 13/Rpt Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in chiusura di seduta ha informato l'aula su una variazione di orario rispetto al calendario concordato ieri in capigruppo: martedì 30 dicembre e dichiarazione di voto finali sulla manovra, tramesse in diretta televisiva, partiranno dalle ore 11. La votazione finale è prevista entro le 13.

