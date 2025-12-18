Manovra | Fontana voto finale alla Camera martedì 29 dicembre entro le 13

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha annunciato una variazione nell’orario delle dichiarazioni di voto finali sulla manovra, che si terranno martedì 29 dicembre dalle ore 11 e saranno trasmesse in diretta televisiva. La decisione modifica il calendario precedente e permette di concludere i lavori entro le 13, garantendo una chiusura tempestiva del procedimento parlamentare.

© Iltempo.it - Manovra: Fontana, voto finale alla Camera martedì 29 dicembre entro le 13 Roma, 18 dic. (Adnkronos)

