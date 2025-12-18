Manovra | Fontana voto finale alla Camera martedì 29 dicembre entro le 13

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha annunciato una variazione nell’orario delle dichiarazioni di voto finali sulla manovra, che si terranno martedì 29 dicembre dalle ore 11 e saranno trasmesse in diretta televisiva. La decisione modifica il calendario precedente e permette di concludere i lavori entro le 13, garantendo una chiusura tempestiva del procedimento parlamentare.

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in chiusura di seduta ha informato l'aula su una variazione di orario rispetto al calendario concordato ieri in capigruppo: le dichiarazione di voto finali sulla manovra, tramesse in diretta televisiva, partiranno dalle ore 11. La votazione finale è prevista entro le 13. 🔗 Leggi su Iltempo.it

