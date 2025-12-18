Il caos e l’incapacità sembrano dominare l’attuale manovra, creando confusione tra governo e maggioranza. Le continue schermaglie di emendamenti e correttivi evidenziano una fase di grande incertezza politica. Un quadro che solleva molte domande e preoccupazioni sulla stabilità e l’efficacia delle scelte adottate in un momento cruciale per il Paese.

© Iltempo.it - **Manovra: Conte, 'governo e maggioranza nel caos totale, mai vista tanta incapacità'**

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Chiedo al governo e alla maggioranza ma che sta succedendo? E' normale che ci siano emendamenti contro emendamenti e correttivi. Ma qui ormai siamo nel caos totale. Nelle ultime 48 ore sta succedendo di tutto". Lo dice Giuseppe Conte in un video sui social sulla legge di bilancio. "Erano partiti dovevano migliorare la Fornero e invece non solo l'hanno peggiorata ma da ultimo hanno fatto un emendamento che va a sacrificare chi ha riscattato la laurea". E poi "gli studenti di medicina", la ministra Bernini li ha chiamati "poveri comunisti e ora ammette che è stato tutto un errore". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Manovra nel caos, sommersa da 5.700 emendamenti: la maggioranza si sgretola, l’opposizione incalza

Leggi anche: Ponte, manovra e giustizia: scontro totale tra maggioranza e opposizione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il paradosso delle leggi di Bilancio del governo Meloni; Stretta sulle pensioni, scontro in maggioranza. Retromarcia su contanti e oro; Pd e Avs contro Conte sul ruolo di Ue e Usa. E lui parla di rapine...; Schlein allarga la maggioranza a Bonaccini e si blinda nel Pd. L’incognita Conte.

**Manovra: Conte, 'governo e maggioranza nel caos totale, mai vista tanta incapacità'** - E' normale che ci siano emendamenti contro emendamenti e correttivi. iltempo.it

Manovra: Pd, 'bilaterali di maggioranza segnano frattura profonda, governo in tilt' - “Siamo arrivati al paradosso: bilaterali tra Governo e singoli partiti di maggioranza sulla manovra, con la Commissione ... iltempo.it

Manovra: emendamenti per modificare le pensioni da tutta la maggioranza - Non solo la Lega ma tutta la maggioranza ha depositato proposte di modifica all'emendamento del governo che ha previsto una stretta sulle pensioni. ansa.it