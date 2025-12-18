Manovra caos pensioni | salta la stretta sul riscatto della laurea ma resta il nodo delle finestre
La Manovra si trova in un mare di incertezze: mentre il governo ha deciso di rinunciare alla stretta sul riscatto della laurea, il problema delle finestre resta aperto. La discussione in commissione Bilancio al Senato è stata temporaneamente sospesa, lasciando intatte alcune incognite cruciali per il sistema pensionistico italiano.
Sulla Manovra è caos pensioni. Nonostante il correttivo del governo, resta il nodo delle finestre. Il lavori della commissione Bilancio al Senato sono stati sospesi. La questione è legata alla stretta sul riscatto della laurea. A questo punto mancata (in parte). Salta quindi la proposta di stringere le maglie sul riscatto della laurea, resta invece il progressivo allungamento per chi accede alle finestre anticipate. La copertura indicata deriva da una rimodulazione di fondi per le infrastrutture. Arriva quindi in commissione l’atteso correttivo del governo sulle pensioni. Non è soddisfatta la Lega, così come l’opposizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
