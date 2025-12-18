Manovra | Braga ' Meloni e Salvini tradiscono promesse su pensioni siamo a quota 110'

La situazione politica si aggrava: tra tensioni e incarichi in sospeso, la maggioranza si trova in balia delle divisioni. A pochi giorni dalla scadenza dell’esercizio provvisorio, le promesse sembrano svanire e il caos regna sovrano, alimentando incertezze e dubbi sul futuro delle riforme e delle decisioni cruciali per il Paese.

© Iltempo.it - Manovra: Braga, 'Meloni e Salvini tradiscono promesse, su pensioni siamo a quota 110' Roma, 18 dic (Adnkronos) - "La maggioranza è ancora nel caos. Litigano su ogni passaggio senza un testo definitivo a dieci giorni dall'esercizio provvisorio. Manca una linea politica chiara: la Lega è divisa, Fratelli d'Italia ha perso la bussola, Forza Italia del tutto marginale. Il risultato è una legge di bilancio confusa e contraddittoria". Lo dice Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera. "Sulle pensioni il Governo tradisce completamente le promesse fatte agli italiani. Salvini e Meloni avevano promesso di superare la legge Fornero, oggi fanno l'opposto: la peggiorano. Tra nuovi paletti e tagli l'età pensionabile viene spinta sempre più in alto. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Manovra: Braga, 'altro che quota 100, con Salvini e Meloni arriveremo a quota 110' Leggi anche: Manovra, pensioni anticipate: il punto su Ape Sociale, Quota 103 e Opzione Donna Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Manovra: Braga, ‘altro che quota 100, con Salvini e Meloni arriveremo a quota 110’; Tajani: “Export in crescita, 700 miliardi entro 2027”; Mo: Idf, ‘ucciso agente Hezbollah in attacco con drone nel sud del Libano’; Manovra | Braga ' altro che quota 100 con Salvini e Meloni arriveremo a quota 110'. Manovra: Braga, 'Meloni e Salvini tradiscono promesse, su pensioni siamo a quota 110' - Litigano su ogni passaggio senza un testo definitivo a dieci giorni dall'esercizio provvisorio. iltempo.it Braga, Meloni e Salvini tradiscono le promesse, su pensioni siamo a quota 110 - Litigano su ogni passaggio senza un testo definitivo a dieci giorni dall'esercizio provvisorio. ansa.it

Manovra: Braga, 'altro che quota 100, con Salvini e Meloni arriveremo a quota 110' - Oggi fanno l’esatto contrario: la peggiorano e la rendono ancora più feroce. lanuovasardegna.it

Chiara Braga. . Questa è una #manovra che non dice nulla sulla crescita del Paese. Anzi, una cosa la dice chiaramente: non avrà alcun effetto sulla crescita, perché è il frutto di una scelta precisa di questo Governo Meloni, che ha deciso di non fare ciò che sar - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.