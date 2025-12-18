Manovra | Boccia ' aumenta età pensionabile match Salvini-Giorgetti'

La discussione sulla manovra si intensifica, con i temi della previdenza al centro del dibattito tra le principali forze politiche. Boccia evidenzia come l’aumento dell’età pensionabile rappresenti un punto cruciale nel confronto tra Salvini e Giorgetti, segnando un momento chiave nel percorso di riforma che coinvolge il futuro dei lavoratori e le scelte del governo.

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Abbiamo letto la riformulazione che riguarda la parte che riforma le questioni della previdenza. L'unica correzione riguarda il riscatto della laurea. Resta l'inasprimento della Fornero, non cambia quindi niente sulle finestre e neanche sul Tfr". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. "La verità è che questo governo aumenta l'età pensionabile. Ora è in corso una riunione di maggioranza perché la Lega minaccia di non votare la riformulazione presentata. Siamo di fronte al caos, la manovra dovrebbe arrivare in aula il 22 dicembre e invece, per il match tra Giorgetti e Salvini, questo governo rischia di portare il paese all'esercizio provvisorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

