Manovra antipopolare salari e previdenza emergenze nazionali
Il maxiemendamento del governo si configura come una manovra fortemente controversa, che peggiora ulteriormente il bilancio di una delle politiche più antipopolari degli ultimi tempi. Tra tagli e misure emergenziali su salari e previdenza, si alza il rischio di accentuare le disuguaglianze e di compromettere il benessere dei cittadini, evidenziando una strategia che sembra anteporre gli interessi di pochi alle esigenze della maggioranza.
Il maxiemendamento del governo aggrava il bilancio della manovra più anti-popolare degli ultimi anni. Lo sostiene la Cgil in un’analisi in cui ha accusato il governo, e la maggioranza, di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Manovra: grave intervento Governo su previdenza complementare.
Manovra bilancio 2026, la stangata invisibile: extra tasse, salari fermi e servizi in affanno - La manovra bilancio 2026 accende lo scontro: tasse più pesanti, welfare in difficoltà, riarmo al centro e diritti sociali sotto pressione ... msn.com
Pensioni, un fondo per i nuovi nati in Manovra: la proposta bipartisan per incentivare la previdenza complementare - Ora si punta ad estenderlo a livello nazionale con un emendamento alla Manovra ... ilmessaggero.it
Manovra: segnalati FdI, c'è previdenza complementare nuovi nati - C'è anche il fondo di previdenza complementare per i nuovi nati tra gli emendamenti segnalati da Fratelli d'Italia alla manovra. ansa.it
MILANO 12 DICEMBRE, SCIOPERO GENERALE PROMOSSO DALLA CGIL. IL CARTELLO DEL PMLI FA BELLA MOSTRA INSIEME ALLA CLASSE OPERAIA E AI LAVORATORI IN LOTTA CONTRO LA MANOVRA LIBERTICIDA E DA ECONOMIA DI GUERR - facebook.com facebook
