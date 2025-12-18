Manovra antipopolare salari e previdenza emergenze nazionali

Il maxiemendamento del governo si configura come una manovra fortemente controversa, che peggiora ulteriormente il bilancio di una delle politiche più antipopolari degli ultimi tempi. Tra tagli e misure emergenziali su salari e previdenza, si alza il rischio di accentuare le disuguaglianze e di compromettere il benessere dei cittadini, evidenziando una strategia che sembra anteporre gli interessi di pochi alle esigenze della maggioranza.

Pensioni, un fondo per i nuovi nati in Manovra: la proposta bipartisan per incentivare la previdenza complementare - Ora si punta ad estenderlo a livello nazionale con un emendamento alla Manovra ... ilmessaggero.it

Manovra: segnalati FdI, c'è previdenza complementare nuovi nati - C'è anche il fondo di previdenza complementare per i nuovi nati tra gli emendamenti segnalati da Fratelli d'Italia alla manovra. ansa.it

MILANO 12 DICEMBRE, SCIOPERO GENERALE PROMOSSO DALLA CGIL. IL CARTELLO DEL PMLI FA BELLA MOSTRA INSIEME ALLA CLASSE OPERAIA E AI LAVORATORI IN LOTTA CONTRO LA MANOVRA LIBERTICIDA E DA ECONOMIA DI GUERR - facebook.com facebook

