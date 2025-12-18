Manovra 2026 | graduatorie concorso dirigenti scolastici 2023 diventano ad esaurimento emendamento integra idonei Soddisfatti Lega e Confil

La Manovra 2026 segna una svolta nel settore dell’istruzione, con la trasformazione delle graduatorie del concorso dirigenti scolastici 2023 in ad esaurimento e l’integrazione degli idonei tramite emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato. Soddisfatte Lega e Confil, questa modifica rappresenta un passo importante nel nuovo sistema di reclutamento, promettendo maggiore stabilità e trasparenza per i futuri dirigenti scolastici.

La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento al disegno di legge di bilancio 2026 che modifica il sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici.

