Manca poco al calcio d'inizio di Napoli-Milan, prima semifinale di Supercoppa. Giovanni Manna ha commentato le novità di mercato, escludendo un possibile addio di Raspadori all’Atletico e sottolineando l’attesa per capire chi rientrerà a gennaio, mentre si avvicina un appuntamento importante per le due squadre.

© Ilnapolista.it - Manna: «Raspadori alla Roma? Non penso che lascerà l’Atletico. Mainoo? Dobbiamo aspettare di capire chi rientra a gennaio»

Manca poco al fischio d’inizio di Napoli -Milan, prima semifinale di Supercoppa e Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni Mediaset. Le parole di Manna. Lukaku sarà l’acquisto di gennaio? «Siamo contenti che sia rientrare in gruppo, non è in condizione di giocare, ma è un ragazzo di personalità. Vedremo da qui alle prossime settimane quando potrà tornare in campo» Mainoo arriva? «Io ho sempre detto che dobbiamo essere molto riflessivi e accorti, abbiamo giocatori importanti fuori che rientreranno» Raspadori alla Roma? «È un calciatore che ha dato tanto a Napoli, ha fatto una scelta, ma personalmente non penso che lascerà l’Atletico Madrid» È cambiato l’atteggiamento di Conte, si è riappacificato con la squadra? «Problemi interni non ne abbiamo mai avuti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

