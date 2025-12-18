Manna sottolinea l’unità del gruppo, evidenziando che non ci sono mai stati problemi interni. Dopo un periodo molto positivo, la squadra ha affrontato due sconfitte, ma la compattezza rimane salda. Un messaggio di fiducia e coesione, anche nei momenti di difficoltà.

© Anteprima24.it - Manna: “Non abbiamo mai avuto problemi interni, siamo sempre stati uniti”

Tempo di lettura: < 1 minuto “Non abbiamo mai avuto problemi interni. Dentro di noi siam sempre stati compatti e uniti e abbiamo perso due partite dopo un periodo estremamente positivo. È fisiologico, specialmente in questo momento con la rosa limitata e un forte dispendio di energie. Siamo contenti del lavoro di Conte e della squadra, al di là del risultato di oggi”. Lo ha detto il ds del Napoli, Giovanni Manna, parlando a SportMediaset prima della semifinale di Supercoppa a Riad. “Lukaku è rientrato in gruppo, e siamo contenti ma non è ancora pronto per giocare, vedremo come crescerà la sua condizione” ha aggiunto Manna, che poi in merito all’ipotesi di arrivare a Mainoo del Manchester United ha detto: “Dobbiamo essere riflessivi a gennaio, abbiamo tanti giocatori fuori che poi rientreranno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Napoli-Milan, Manna: “Mai avuto problemi con Conte. Ecco cosa succede con Mainoo”

Leggi anche: "Raffaele? Generoso, aiutava i più giovani. Mai abbiamo avuto problemi con i tifosi”. Autista ucciso, il dolore dell’azienda

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il coraggio dei giovani: Quei soldi, una manna. Ma spesso l’impresa l’abbiamo fatta da soli; Manna a DAZN: Atta è proibitivo per noi! Lucca deve dimostrare più determinazione. Ha le caratteristiche per giocare a Napoli, ma...; Manna a DAZN: Atta è proibitivo per noi! Lucca deve dimostrare più determinazione. Ha le caratteristiche per giocare a Napoli, ma...; Manna: «Lucca deve metterci più determinazione, tutti gli altri nuovi acquisti l'hanno dimostrata.

Napoli, Manna: “Mai avuto problemi interni. Mainoo? Vanno fatte le giuste valutazioni” - Le parole del Direttore Sportivo Napoli, Giovanni Manna, nel pre partita della semifinale di Supercoppa contro il Milan ... gianlucadimarzio.com