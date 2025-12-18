Mangiapoco svela i nomi | Vi dico il più forte fisicamente il più intelligente tatticamente e non solo Tutti i retroscena dallo spogliatoio della Next Gen – VIDEO

Mangiapoco svela i nomi dei talenti emergenti della Juventus Next Gen, tra i più forti, intelligenti e sorprendenti. In questo video, analizza i leader dello spogliatoio, i giocatori più tecnici e le possibili sorprese per il girone di ritorno, offrendo uno sguardo esclusivo sui retroscena della squadra di giovani promesse. Un approfondimento imperdibile per gli appassionati che vogliono conoscere meglio il futuro della Juventus.

Mangiapoco svela i nomi: «Vi dico il più forte fisicamente, il più intelligente tatticamente e non solo». Tutti i retroscena dallo spogliatoio della Next Gen

Mangiapoco analizza la rosa della Juventus Next Gen indicando i leader, i più tecnici e le possibili sorprese del girone di ritorno. Le sue parole. Juventus Next Gen, l’intervista esclusiva al portiere che incorona i talenti bianconeri e svela i segreti dello spogliatoio. Un viaggio esclusivo e senza filtri all’interno dello spogliatoio della Juventus Next Gen, guidati da chi quella porta la difende ogni giorno con dedizione e attenzione. Stefano Mangiapoco, giovane portiere dei bianconeri, si è raccontato in una lunga intervista disponibile sul nostro canale YouTube, prestandosi a un gioco stimolante: descrivere i propri compagni di squadra utilizzando aggettivi precisi e categorie specifiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

