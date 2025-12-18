Mangiapoco Juventus NextGen svela | Ecco cosa ruberei da Sommer Che apprezzamento nei confronti del portiere dell’Inter!

© Internews24.com - Mangiapoco (Juventus NextGen) svela: «Ecco cosa ruberei da Sommer». Che apprezzamento nei confronti del portiere dell’Inter! Inter News 24 Il giovane portiere della Juventus Next Gen, Stefano Mangiapoco, ha parlato dei suoi modelli tra i pali, citando anche Yann Sommer. Intervistato in esclusiva da , il portiere classe 2004 della Juventus Next Gen, Stefano Mangiapoco, ha raccontato alcune tappe della sua giovane carriera, partendo dai suoi idoli e modelli d’ispirazione tra i pali. Alla domanda su “ cosa ruberesti da Sommer? “, non ha avuto dubbi, elogiando l’estremo difensore dell’Inter anche per il suo ruolo da leader all’interno del gruppo squadra. LEGGI ANCHE: Sommer Inter, il futuro può cambiare ancora: si valuta anche il rinnovo! Le condizioni e l’idea per la porta del prossimo anno A QUALI PORTIERI MI SONO ISPIRATO DA BAMBINO? I MODELLI CHE GUARDAVO CON PIÙ ATTENZIONE? – «Non posso non dire Buffon, è l’idolo di tutti i bambini, soprattutto italiani. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Mercato Inter, Moretto svela: «E’ vero che l’Inter è già alla ricerca di un portiere per giugno perché Sommer è in scadenza…» Leggi anche: Tudor Juve, l’agente di Rugani svela: «Non c’è alcun dubbio sulla posizione della squadra nei confronti dell’allenatore». Ecco cosa sta succedendo nello spogliatoio bianconero Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mangiapoco (Juve Next Gen): «Cresciuto nel club di Augello, è sempre stato un bacino importante». La rivelazione del portiere - Stefano Mangiapoco, giocatore della Juventus Next Gen, ha ripercorso le prime tappe della sua carriera calcistica. cagliarinews24.com

