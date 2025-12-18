Mangiapoco Juventus NextGen svela | Ecco cosa ruberei da Sommer Che apprezzamento nei confronti del portiere dell’Inter!
Stefano Mangiapoco, promettente portiere della Juventus Next Gen, ha rivelato i suoi idoli tra i pali, tra cui spicca Yann Sommer. Un apprezzamento sincero e un’ispirazione che testimonia il suo talento e la voglia di crescere nel mondo del calcio. Le sue parole riflettono rispetto e ammirazione verso uno dei portieri più apprezzati, aprendo uno sguardo sul futuro promettente di questo giovane talento.
Inter News 24 Il giovane portiere della Juventus Next Gen, Stefano Mangiapoco, ha parlato dei suoi modelli tra i pali, citando anche Yann Sommer. Intervistato in esclusiva da , il portiere classe 2004 della Juventus Next Gen, Stefano Mangiapoco, ha raccontato alcune tappe della sua giovane carriera, partendo dai suoi idoli e modelli d’ispirazione tra i pali. Alla domanda su “ cosa ruberesti da Sommer? “, non ha avuto dubbi, elogiando l’estremo difensore dell’Inter anche per il suo ruolo da leader all’interno del gruppo squadra. LEGGI ANCHE: Sommer Inter, il futuro può cambiare ancora: si valuta anche il rinnovo! Le condizioni e l’idea per la porta del prossimo anno A QUALI PORTIERI MI SONO ISPIRATO DA BAMBINO? I MODELLI CHE GUARDAVO CON PIÙ ATTENZIONE? – «Non posso non dire Buffon, è l’idolo di tutti i bambini, soprattutto italiani. 🔗 Leggi su Internews24.com
