Mangiapoco | Alla Juve sei in un altro mondo se arrivi dal basso hai più fame Di Gregorio mi ha chiesto da dove venissi – ESCLUSIVA
Mangiapoco, portiere della Juventus Next Gen, svela i segreti del suo percorso e le sfide vissute in un’intervista esclusiva. Tra ricordi e ambizioni, racconta l’esperienza con la maglia bianconera e le differenze con il calcio di altri livelli. Un’occasione per conoscere da vicino un talento in ascesa e il suo punto di vista sul mondo Juventus.
di Marco Baridon Mangiapoco, portiere della Juventus Next Gen, ha rilasciato un’intervista esclusiva a . Queste le sue parole. Percorso. Sì, Stefano Mangiapoco sa bene cosa significhi. Conosce le tappe, conosce il sacrificio, conosce la fame di arrivare, il lavoro quotidiano per conquistarsi meriti e traguardi. Dalla Serie D alla Serie C, il professionismo lo ha conosciuto ‘tardi’, a 20 anni. Ma ogni singolo snodo della sua gavetta è stato fondamentale per farlo arrivare dove è oggi: il portiere titolare della Juventus Next Gen. In esclusiva a , Mangiapoco si è raccontato attraverso queste parole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
