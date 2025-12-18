Mangiapoco, portiere della Juventus Next Gen, svela i segreti del suo percorso e le sfide vissute in un’intervista esclusiva. Tra ricordi e ambizioni, racconta l’esperienza con la maglia bianconera e le differenze con il calcio di altri livelli. Un’occasione per conoscere da vicino un talento in ascesa e il suo punto di vista sul mondo Juventus.

© Juventusnews24.com - Mangiapoco: «Alla Juve sei in un altro mondo, se arrivi dal basso hai più fame. Di Gregorio mi ha chiesto da dove venissi» – ESCLUSIVA

di Marco Baridon Mangiapoco, portiere della Juventus Next Gen, ha rilasciato un’intervista esclusiva a . Queste le sue parole. Percorso. Sì, Stefano Mangiapoco sa bene cosa significhi. Conosce le tappe, conosce il sacrificio, conosce la fame di arrivare, il lavoro quotidiano per conquistarsi meriti e traguardi. Dalla Serie D alla Serie C, il professionismo lo ha conosciuto ‘tardi’, a 20 anni. Ma ogni singolo snodo della sua gavetta è stato fondamentale per farlo arrivare dove è oggi: il portiere titolare della Juventus Next Gen. In esclusiva a , Mangiapoco si è raccontato attraverso queste parole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve, sei irriconoscibile: oggi si naviga a vista, con Agnelli era diverso - Si progettava e si andava fino in fondo, non si tentennava alle prime ... corrieredellosport.it

Mangiapoco, prima chiamata in Serie A: «Io, dall'oratorio di Cornale alla Juve» - In un anno è passato dai dilettanti alla Serie A, dai campi di provincia al prestigioso Juventus Stadium. ecodibergamo.it

Juventus, Spalletti convoca Mangiapoco: chi è - C'è anche Stefano Mangiapoco fra i convocati della Juventus di Luciano Spalletti per il match di questa all'Allianz Stadium contro l'Udinese, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. msn.com