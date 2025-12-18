Manfredi | Mai detto no allo stadio del Napoli a Poggioreale ma servono proposte realizzabili

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha chiarito di non aver mai escluso la possibilità di uno stadio del Napoli a Poggioreale, sottolineando però l’importanza di proporre soluzioni realistiche. Durante un evento sulla Coppa America di vela, ha commentato le proposte riguardanti il progetto nel quartiere Caramanico, evidenziando la necessità di valutare interventi fattibili e sostenibili per il futuro della città.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine di un evento sulla Coppa America di vela tenutosi presso il Liceo "Marie Curie" di Napoli, è intervenuto sull'ipotesi, poi tramontata, sostenuta dal Napoli Calcio di realizzare il nuovo stadio nell'area mercatale del Caramanico, nella zona orientale della città. Queste le sue parole: « Caramanico è mercato da 500 concessionari veramente molto difficile spostare tutti da lì. Non siamo mai stati contro la possibilità che ci sia un nuovo stadio. Se la società vuole fare un nuovo stadio, noi siamo assolutamente favorevoli, è chiaro che deve essere un'ipotesi che sia realizzabile».

Napoli stadio Maradona, Abodi vertice con il sindaco sul suo futuro - Euro 2032 e Coppa America di vela: oggi arriva al Circolo Savoia il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi che incontrerà il sindaco Gaetano Manfredi per fare il punto su due dossier

Vendita del "Maradona" come San Siro? Manfredi: "Se ci fosse un investimento sullo stadio" - Lunga intervista all'edizione odierna del Corriere dello Sport di Gaetano Manfredi, Il primo cittadino di Napoli ha parlato dello stadio "Maradona" e degli Europei del 2032: "Stiamo lavorando a un

#Manfredi: «Mai detto no allo stadio del #Napoli a #Poggioreale, ma servono proposte realizzabili». Il sindaco maramaldeggia: «Lì c'è Il mercato di #Caramanico con 500 concessionari a lungo termine: spostarli è molto difficile perché hanno diritti acquisiti».

