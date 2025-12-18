Manca l' interpellanza sul dissesto all' ordine del giorno | i consiglieri di ' UniAmo' lasciano l' Assise

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la seduta odierna del consiglio comunale di Lusciano, i membri di 'UniAmo' hanno deciso di lasciare l'aula, dopo aver constatato che la loro interpellanza sul dissesto finanziario, regolarmente protocollata, non era stata inserita nell’ordine del giorno. Un gesto forte che sottolinea le tensioni e le criticità emerse nella gestione comunale, portando l’attenzione su un tema di grande rilevanza per la comunità.

Il gruppo “UniAmo Lusciano” ha abbandonato il consiglio comunale nella mattinata di oggi (18 dicembre) dopo aver visto la propria interpellanza sul dissesto del Comune non iscritta all'ordine del giorno nonostante fosse stata “regolarmente protocollata dai consiglieri di opposizione”.In apertura. 🔗 Leggi su Casertanews.it

