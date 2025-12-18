Manca l' interpellanza sul dissesto all' ordine del giorno | i consiglieri di ' UniAmo' lasciano l' Assise
Durante la seduta odierna del consiglio comunale di Lusciano, i membri di 'UniAmo' hanno deciso di lasciare l'aula, dopo aver constatato che la loro interpellanza sul dissesto finanziario, regolarmente protocollata, non era stata inserita nell’ordine del giorno. Un gesto forte che sottolinea le tensioni e le criticità emerse nella gestione comunale, portando l’attenzione su un tema di grande rilevanza per la comunità.
Il gruppo “UniAmo Lusciano” ha abbandonato il consiglio comunale nella mattinata di oggi (18 dicembre) dopo aver visto la propria interpellanza sul dissesto del Comune non iscritta all'ordine del giorno nonostante fosse stata “regolarmente protocollata dai consiglieri di opposizione”.In apertura. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Ordine del giorno del consiglio provinciale: “Elezioni congiunte per presidente e assise”
Leggi anche: Schiaffo alla memoria del 7 ottobre: i consiglieri Avs-M5s lasciano l'Aula per il minuto di silenzio
REGIONE. PIETRUCCI: ” I FONDI CI SONO MA I BANDI NO. GLI STUDENTI NON RICEVONO VOUCHER PER L’ALTA FORMAZIONE. PERCHE’ di Pierpaolo Pietrucci* L'AQUILA - Interpellanza in merito agli avvisi per i Voucher sull’Alta Formazione. I vouch - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.