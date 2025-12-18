Manca l' interpellanza sul dissesto all' ordine del giorno | i consiglieri di ' UniAmo' lasciano l' Assise

Durante la seduta odierna del consiglio comunale di Lusciano, i membri di 'UniAmo' hanno deciso di lasciare l'aula, dopo aver constatato che la loro interpellanza sul dissesto finanziario, regolarmente protocollata, non era stata inserita nell’ordine del giorno. Un gesto forte che sottolinea le tensioni e le criticità emerse nella gestione comunale, portando l’attenzione su un tema di grande rilevanza per la comunità.

