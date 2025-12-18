Manata di Maignan a Politano niente espulsione | polemiche in Napoli-Milan

Nel corso della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, si è acceso un acceso dibattito dopo una manata di Maignan su Politano, che non ha portato all'espulsione. La decisione dell’arbitro ha scatenato proteste e polemiche tra i tifosi azzurri, alimentando discussioni sulla gestione dell’episodio e sul nervosismo in campo. Un episodio che ha acceso gli animi e diviso opinioni tra appassionati e commentatori.

