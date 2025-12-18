Maltrattamenti reiterati alla compagna | arrestato 53enne

Un uomo di 53 anni di Avellino è stato arrestato dalla Polizia dopo essere stato condannato in via definitiva per ripetuti maltrattamenti in famiglia, anche sul luogo di lavoro della compagna. L’operazione, eseguita dalla Squadra Mobile, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica locale. Un triste episodio che evidenzia ancora una volta l’importanza di intervenire contro ogni forma di violenza domestica.

Personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino nella giornata di ieri ha dato esecuzione ad un'ordinanza per la carcerazione disposta dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di un uomo di 53 anni di Avellino, riconosciuto colpevole, dopo la sentenza definitiva, del reato di maltrattamenti in famiglia aggravati, commessi, negli anni, in danno della sua compagna, talvolta anche sul luogo di lavoro della stessa. Il condannato, rintracciato presso la sua abitazione, dopo gli adempimenti di rito, è stato associato alla Casa Circondariale "A. Graziano" di Bellizzi-Avellino, dove dovrà espiare la pena di 2 anni di reclusione.

