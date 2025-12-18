Maltempo in Toscana | piogge intense su costa e arcipelago nuova allerta gialla venerdì 19

Il maltempo si intensifica in Toscana, con forti piogge che colpiscono la costa e l’arcipelago. Dopo la mezzanotte di oggi, le precipitazioni si intensificheranno, portando a una nuova allerta gialla prevista per venerdì 19 dicembre 2025. Le condizioni meteo avverse richiedono attenzione e precauzioni per i cittadini e le attività locali, mentre le autorità monitorano la situazione.

Il maltempo che sta interessando la Toscana porterà di nuovo dopo la mezzanotte di oggi, giovedì, e nella giornata di domani, venerdì 19 dicembre 2025, forti piogge sull'arcipelago e sulla costa centro meridionale

