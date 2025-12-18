Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 19 dicembre | le regioni a rischio

Domani, 19 dicembre, l’Italia sarà interessata da maltempo e temporali, con una nuova allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile. Le regioni coinvolte sono a rischio di precipitazioni intense e possibili disagi. È importante prestare attenzione alle previsioni e adottare le cautele necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche avverse. Rimanete informati per garantire la sicurezza vostra e delle vostre famiglie.

Torna il maltempo su alcune regioni dell'Italia. Per domani, venerdì 19 dicembre, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su tre regioni.

