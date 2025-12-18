Malpensa festa di Natale olimpica con Tino e Mila

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Malpensa, tra luci natalizie e emozioni olimpiche, si accendono i preparativi per i Giochi invernali Milano Cortina 2026. Le mascotte Tina e Milo, simboli di gioia e competizione, hanno conquistato l’aeroporto, portando allegria tra passeggeri e operatori. Un’atmosfera di festa e speranza si diffonde in attesa del grande debutto allo stadio Meazza, il prossimo 6 febbraio.

malpensa festa di natale olimpica con tino e mila

© Ilgiornale.it - Malpensa, festa di Natale olimpica con Tino e Mila

Atmosfere di Natale e atmosfera olimpica per il grande appuntamento con in Giochi invernali olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026 che si inaugureranno allo stadio Meazza il prossimo 6 febbraio, all’aeroporto di Milano Malpensa che si è trasformato in un palcoscenico di allegria grazie all’arrivo di Tina e Milo, le mascotte ufficiali dei Giochi, che hanno “visitato” lo scalo gestito da Sea conquistando con la loro simpatia passeggeri e operatori. Una volta giunti nell’area check-in, Tina e Milo hanno salutato con entusiasmo anche il coro della Free Gospel Band, che stava per iniziare il suo tradizionale concerto di Natale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Discobolo in festa, tre saccensi con la Fiamma Olimpica

Leggi anche: Chi spende 100 mila euro e chi 700 mila: quanto costano Natale e Capodanno nelle città della Romagna

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Fiamma Olimpica attraversa Gallarate: sport e cultura in cammino verso Milano-Cortina 2026.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.