Malpensa festa di Natale olimpica con Tino e Mila

A Malpensa, tra luci natalizie e emozioni olimpiche, si accendono i preparativi per i Giochi invernali Milano Cortina 2026. Le mascotte Tina e Milo, simboli di gioia e competizione, hanno conquistato l’aeroporto, portando allegria tra passeggeri e operatori. Un’atmosfera di festa e speranza si diffonde in attesa del grande debutto allo stadio Meazza, il prossimo 6 febbraio.

Atmosfere di Natale e atmosfera olimpica per il grande appuntamento con in Giochi invernali olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026 che si inaugureranno allo stadio Meazza il prossimo 6 febbraio, all'aeroporto di Milano Malpensa che si è trasformato in un palcoscenico di allegria grazie all'arrivo di Tina e Milo, le mascotte ufficiali dei Giochi, che hanno "visitato" lo scalo gestito da Sea conquistando con la loro simpatia passeggeri e operatori. Una volta giunti nell'area check-in, Tina e Milo hanno salutato con entusiasmo anche il coro della Free Gospel Band, che stava per iniziare il suo tradizionale concerto di Natale.

