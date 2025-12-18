Malotti sottolinea che Montevarchi può affrontare il Prato con fiducia, ma mette in evidenza anche la crescita dell’Aquila, che si distingue per la vivacità dei suoi giovani. Una sfida aperta, dove il risultato finale dipenderà dall’impegno e dalla determinazione di entrambe le squadre. Un incontro da seguire con attenzione, in un campionato ricco di sorprese e emozioni.

© Lanazione.it - Malotti: "Montevarchi, il Prato si può battere"

"Il Prato è un’ottima squadra ma l’Aquila è in crescita, combatte con i suoi giovani e quindi il pronostico non è scontato. Di sicuro domenica sarà una partita tutta da vedere". A immaginare una gara piena di emozioni tra i rossoblù di Marmorini e i lanieri di Venturi (e forse, a seguirla di persona sugli spalti del Brilli Peri) è il doppio ex principale: Roberto Malotti, il vulcanico e amatissimo allenatore fiorentino impossibile da dimenticare dai tifosi dei due club. Lungo il Bisenzio rammentano ancora il 3-0 inflitto alla Lupa Roma il 28 maggio dagli azzurri guidati dal trainer ex calciante, ribaltando lo 0-2 dell’andata ed evitando la retrocessione in D a dispetto delle previsioni nefaste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

