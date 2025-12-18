Malori nella linea 1 della metro | l' emergenza gestita dai viaggiatori Ecco come si attivano i soccorsi

Un episodio di malore sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli ha visto protagonisti i viaggiatori, che hanno prontamente attivato i soccorsi. In situazioni di emergenza, la collaborazione tra passeggeri e personale è fondamentale per garantire interventi tempestivi e salvare vite. Ecco come si attivano i soccorsi e come i viaggiatori possono contribuire in momenti critici.

Nei giorni scorsi si è verificato l’ennesimo episodio di malore avvertito da un passeggero sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli. È accaduto nella mattinata di lunedì 15 dicembre 2025 alla stazione Dante, una delle più frequentate dell’intera rete, in un momento di forte affollamento anche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

