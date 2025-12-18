Malatesta e le ricerche sonore

Le Residenze d’artista sono un'opportunità unica per valorizzare il patrimonio culturale e stimolare la creatività nel territorio. Malatesta, con le sue ricerche sonore, contribuisce a questa visione, arricchendo il contesto urbano di nuove suggestioni artistiche. Un progetto che unisce arte, innovazione e rigenerazione, trasformando Castel Bolognese in un palcoscenico di sperimentazione e crescita culturale.

© Ilrestodelcarlino.it - Malatesta e le ricerche sonore Le Residenze d’artista rappresentano uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Castel Bolognese investe nella rigenerazione urbana a base culturale. In questo quadro, oggi alle 19 nella ex chiesa di Santa Maria della Misericordia, ci sarà un appuntamento pubblico dedicato al tema dell’abitare, della memoria e della trasformazione dei luoghi, attraverso il dialogo tra pratiche artistiche, comunità e politiche culturali. Aprirà la serata la proiezione del film documentario ‘Hometown Mutonia’ del collettivo ZimmerFrei, che racconta l’esperienza della comunità fondata dalla Mutoid Waste Company a Santarcangelo di Romagna: un caso emblematico di rigenerazione dal basso, sospeso nel tempo tra riconoscimento culturale, conflitto istituzionale e rischio di smantellamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: “Hometown Mutonia” e le ricerche sonore di Enrico Malatesta Leggi anche: Scomparsa nei boschi di Medicina, ricerche vane: diffuso il volantino. E i cani molecolari non fiutano nulla Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Malatesta e le ricerche sonore; “Hometown Mutonia” e le ricerche sonore di Enrico Malatesta; Le Residenze d’artista: evento focus il 18 Dicembre con “Hometown | Mutonia” e le ricerche sonore di Enrico Malatesta; Domenica 21 dicembre ballata PreNatalizia a Castello con la PressaPocoBand. Malatesta e le ricerche sonore - Le Residenze d’artista rappresentano uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Castel Bolognese investe nella rigenerazione urbana a base culturale. msn.com

Le Residenze d’artista: evento focus il 18 Dicembre con “Hometown | Mutonia” e le ricerche sonore di Enrico Malatesta - Le Residenze d’artista rappresentano uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Castel Bolognese investe nella rigenerazione urbana a base culturale. ravennawebtv.it

Antonioli racconta le gesta del ’gueriero’ Malatesta - 30 alla biblioteca Carnacini di Roncofreddo sarà presentato il volume " Malatesta il ‘gueriero’. msn.com

Laudio di sfogo di Giulia Cecchettin riguardo a Filippo Turetta.

Le Residenze d’artista: evento focus il 18 Dicembre a Castel Bolognese con “Hometown | Mutonia” e le ricerche sonore di Enrico Malatesta - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.