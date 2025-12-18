Mainoo Manchester United Roy Keane durissimo nei confronti del centrocampista inglese | Deve restare e lottare Cosa c’è di male nel sedersi in panchina e imparare?

Roy Keane si è espresso con fermezza sulla situazione di Kobbie Mainoo al Manchester United, sottolineando l’importanza della determinazione e della crescita attraverso le sfide. L’ex leggenda dei Red Devils ha evidenziato come restare e lottare siano atteggiamenti fondamentali per un giovane talentuoso, invitando a vedere il banco di riserva come un’opportunità di apprendimento e sviluppo.

Roy Keane duro su Mainoo: “È circondato da persone non adatte, soprattutto in famiglia” - Si fa sempre più un mistero il futuro di Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United. msn.com

Keane su Mainoo: "Ha 20 anni, cosa c’è di male nell’essere pazienti e imparare le basi?" - Il percorso di crescita dei giovani talenti torna al centro del dibattito calcistico e a prendere posizione è Roy Keane, che ha commentato la situazione di Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 de ... msn.com

Il Napoli è fra del Manchester United e del Friburgo La situazione - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/napoli-corsa-a-due-per-il-centrocampo-mainoo-e-concreto-manzambi-costa-20-milioni-2180325 - facebook.com facebook

Kobbie Mainoo può davvero essere il primo colpo per il Napoli a gennaio Come riportato da Fabrizio Romani sulla sua pagina Facebook, il centrocampista classe 2005 ha già fatto sapere al Manchester United di voler cambiare squadra La preferenza di x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.