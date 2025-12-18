Mainoo Manchester United Roy Keane durissimo nei confronti del centrocampista inglese | Deve restare e lottare Cosa c’è di male nel sedersi in panchina e imparare?
Roy Keane si è espresso con fermezza sulla situazione di Kobbie Mainoo al Manchester United, sottolineando l’importanza della determinazione e della crescita attraverso le sfide. L’ex leggenda dei Red Devils ha evidenziato come restare e lottare siano atteggiamenti fondamentali per un giovane talentuoso, invitando a vedere il banco di riserva come un’opportunità di apprendimento e sviluppo.
Mainoo Manchester United, Roy Keane durissimo nei confronti del centrocampista inglese: le parole dell’ex leggenda dei Red Devils Roy Keane è intervenuto a gamba tesa sulla delicata situazione di Kobbie Mainoo al Manchester United. Il giovane centrocampista classe 2005 sta trovando pochissimo spazio e le voci di una possibile partenza in prestito si fanno sempre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
