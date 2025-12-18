Mainoo Manchester United Roy Keane durissimo nei confronti del centrocampista inglese | Deve restare e lottare Cosa c’è di male nel sedersi in panchina e imparare?

Roy Keane si è espresso con fermezza sulla situazione di Kobbie Mainoo al Manchester United, sottolineando l’importanza della determinazione e della crescita attraverso le sfide. L’ex leggenda dei Red Devils ha evidenziato come restare e lottare siano atteggiamenti fondamentali per un giovane talentuoso, invitando a vedere il banco di riserva come un’opportunità di apprendimento e sviluppo.

© Calcionews24.com - Mainoo Manchester United, Roy Keane durissimo nei confronti del centrocampista inglese: «Deve restare e lottare. Cosa c’è di male nel sedersi in panchina e imparare?»

Mainoo Manchester United, Roy Keane durissimo nei confronti del centrocampista inglese: le parole dell’ex leggenda dei Red Devils Roy Keane è intervenuto a gamba tesa sulla delicata situazione di Kobbie Mainoo al Manchester United. Il giovane centrocampista classe 2005 sta trovando pochissimo spazio e le voci di una possibile partenza in prestito si fanno sempre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Napoli-Mainoo, affare non semplice! Romano: ''Il Manchester United vuole tenerlo per un motivo''.

mainoo manchester united royRoy Keane duro su Mainoo: "È circondato da idioti, soprattutto in famiglia" - Hames Mainoo, fratello di Kobbie Mainoo per aver indossato una maglietta con la. tuttomercatoweb.com

mainoo manchester united royRoy Keane duro su Mainoo: “È circondato da persone non adatte, soprattutto in famiglia” - Si fa sempre più un mistero il futuro di Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United. msn.com

mainoo manchester united royKeane su Mainoo: "Ha 20 anni, cosa c’è di male nell’essere pazienti e imparare le basi?" - Il percorso di crescita dei giovani talenti torna al centro del dibattito calcistico e a prendere posizione è Roy Keane, che ha commentato la situazione di Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 de ... msn.com

