Il direttore sportivo del Napoli, Manna, invita alla cautela e alla riflessione, lasciando intuire un approccio prudente in vista della Supercoppa. Le sue parole, pronunciate dall’Arabia Saudita, suscitano interesse e alimentano le speranze della Juventus, che aspetta con attenzione le eventuali evoluzioni di questa strategia. Un messaggio sibillino che apre scenari ancora da chiarire, mantenendo alta la suspense nel mondo del calcio.

Mainoo Juve, Manna sibillino: «Dobbiamo essere molto riflessivi e accorti». Le parole del dirigente del Napoli direttamente dall'Arabia Saudita

Mainoo Juve, il direttore sportivo azzurro predica calma prima della Supercoppa e le sue dichiarazioni alimentano le speranze bianconere. Il calciomercato non dorme mai, nemmeno quando in palio c’è un trofeo prestigioso come la Supercoppa Italiana. Mentre Napoli e Milan si preparano a darsi battaglia sul campo per la prima semifinale, le attenzioni degli operatori di mercato si sono spostate per un attimo dalle formazioni ufficiali alle dichiarazioni rilasciate a bordo campo. Il protagonista è Giovanni Manna, Direttore Sportivo dei partenopei, le cui parole hanno acceso un campanello d’interesse anche alla Continassa, dove si segue con estrema attenzione l’evolversi della situazione legata a Kobbie Mainoo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

