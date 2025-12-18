Maignan sbaglia la presa e spalanca la porta a Neres | l'errore è grossolano non riesce a bloccarla
Un errore clamoroso di Maignan apre le porte al vantaggio del Napoli, con Neres che ne approfitta per mettere a segno il gol decisivo nella prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. Un momento di sfortuna e imprecisione che potrebbe pesare sull’andamento della partita, lasciando Milan e tifosi in attesa di una pronta reazione.
Maignan sbaglia la presa e spalanca la porta a David Neres per il gol del vantaggio del Napoli sul Milan nella prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
