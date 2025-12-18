Un errore clamoroso di Maignan apre le porte al vantaggio del Napoli, con Neres che ne approfitta per mettere a segno il gol decisivo nella prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. Un momento di sfortuna e imprecisione che potrebbe pesare sull’andamento della partita, lasciando Milan e tifosi in attesa di una pronta reazione.

Maignan sbaglia la presa e spalanca la porta a David Neres per il gol del vantaggio del Napoli sul Milan nella prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Calciomercato Inter, Maignan idea reale per la porta! Ma il Milan non l’ha presa bene… L’indiscrezione del Corriere della Sera

Leggi anche: Cristiano Ronaldo sbaglia un gol a porta vuota: si mette le mani nei capelli, non riesce a crederci

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Maignan sbaglia la presa e spalanca la porta a Neres: l’errore è grossolano, non riesce a bloccarla - Maignan sbaglia la presa e spalanca la porta a David Neres per il gol del vantaggio del Napoli sul Milan nella prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. fanpage.it