Mai nostri soldati in Ucraina

La posizione dell’Italia riguardo al conflitto in Ucraina si concentra sul sostegno a Kiev e sulla strategia di gestione delle tensioni con la Russia. Tra dichiarazioni ufficiali e decisioni politiche, il dibattito si svolge nelle aule di Montecitorio e del Senato, riflettendo le sfide e le scelte di un paese che cerca di mantenere un equilibrio tra alleanze e interessi nazionali.

Sostegno a Kiev, invio armi, asset russi. L'Ucraina è il cuore delle comunicazioni, prima nell'Aula di Montecitorio e poi in quella del Senato, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Prassi da manuale, in vista del Consiglio europeo, uno dei più difficili per l'Europa, ma anche occasione per parlare di tanta politica interna, dalla manovra alle pensioni, fino al riscatto della laurea ("è una vergogna – tuona Elly Schlein – prendervi i soldi di chi ha già pagato"). Il passaggio nelle aule parlamentari, però, fomenta anche il botta e risposta, a tratti aspro, a tratti ironico, tra la premier e le opposizioni.

Meloni: «L'Italia non intende inviare i suoi soldati. Mosca irragionevole, in Ucraina si è impantanata» - «Manteniamo chiaro che non intendiamo abbandonare l'Ucraina nella fase più delicata degli ultimi anni». leggo.it

Ucraina, Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue: “La Russia è impantanata. Non abbandoniamo Kiev ma l’Italia non invierà soldati” - La Presidente del Consiglio ha riferito alla Camera a poche ore dal Consiglio europeo di domani e venerdì. tpi.it

La vita dei soldati in trincea in Ucraina. Ogni secondo è determinante

Zelensky è arrivato a Kupyansk, città della regione di Kharkiv che Mosca ha affermato di avere sotto il controllo meno di un mese fa: "I nostri soldati qui stanno ottenendo risultati per l'Ucraina. Grazie a ogni unità, a tutti coloro che stanno combattendo qui, a tutti - facebook.com facebook

