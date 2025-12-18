Maggioranza operazione candidato Prima cerca l’intesa con le categorie e poi punta sullo schema Lucherini
Nell’arena politica, la strategia si costruisce passo dopo passo. La maggioranza sceglie con attenzione, prima cercando accordi con le categorie, poi adottando lo schema di Lucherini. In questo gioco di potere, la stanza dei bottoni custodisce un plastico simbolico, un modello che definisce le mosse future. Un’immagine che sintetizza il metodo e le ambizioni di chi manovra le sorti del governo.
Nella stanza dei bottoni, c’è un plastico. Non quello del salotto tv di Bruno Vespa, intendiamoci, ma il senso non cambia. Costruire la strada verso Palazzo Cavallo è il cantiere allestito dal centrodestra. Due le direttrici di marcia, in giornate solo apparentemente "lente". Il d-day arriverà - assicurano dallo schieramento - solo entro la metà di gennaio, per ora ci si concentra su una parte non meno importante del lavoro. Prima direttrice di marcia: affinare la strategia e il metodo. Seconda: accanto ai profili politici, sondare le disponibilità di nomi non direttamente legati alla politica ma fortemente rappresentativi della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Sugli affitti brevi la maggioranza cerca l'intesa. I correttivi in ballo e le idee sulla cedolare secca
Leggi anche: Vertice di maggioranza sulla Manovra, cedolare secca al 26% dalla terza casa, 21% per la prima, IRAP al 2,5% per le grandi banche
Maggioranza, operazione candidato. Prima cerca l’intesa con le categorie e poi punta sullo schema Lucherini.
Maggioranza, operazione candidato. Prima cerca l’intesa con le categorie e poi punta sullo schema Lucherini - Dialogo diretto con gli Ordini professionali: non è escluso spuntino altri papabili extra- lanazione.it
AXA completa l'acquisizione della maggioranza dell'italiana Prima - AXA, colosso assicurativo francese, ha completato l'acquisizione di una quota di maggioranza in Prima. borsaitaliana.it
Un 'sorso' di Montepulciano per il Pd, anche Bonaccini blinda Schlein - Dopo le aree di maggioranza riunite in Val di Chiana, anche il presidente Stefano Bonaccini blinda il percorso della segretaria respinge ... msn.com
Manfredi Palmeri Pdl attacca la maggioranza In consiglio Non contano - Prima parte
ELEZIONI COMUNALI A CASCINA: LA COALIZIONE DI MAGGIORANZA HA SCELTO IL CANDIDATO SINDACO - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.