Maccabi Tel-Aviv multato per saluti nazisti e cori discriminatori | stangata UEFA al club israeliano
Il Maccabi Tel-Aviv è stato sanzionato dalla UEFA a causa di comportamenti inappropriati dei propri tifosi durante una partita di Europa League, evidenziando le sfide nel mantenere il rispetto e la sportività nel calcio internazionale.
Il Maccabi Tel-Aviv è stato multato dalla UEFA per il comportamento discriminatorio di alcuni tifosi nella gara di Europa League contro lo Stoccarda. Oltre alla sanzione economica, il club rischia lo stop alle trasferte europee in caso di recidiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il Maccabi Tel Aviv si arrende a minacce e provocazioni, il club israeliano rifiuta i biglietti per l’Aston Villa
Leggi anche: Israele fuori dalle competizioni? UEFA pronta al sì: in Europa League c’è il Maccabi Tel Aviv
Bayern Monaco Colpita Duro dalle Sanzioni UEFA.
Maccabi Tel-Aviv multato per saluti nazisti e cori discriminatori: stangata UEFA al club israeliano - Aviv è stato multato dalla UEFA per il comportamento discriminatorio di alcuni tifosi nella gara di Europa League contro lo Stoccarda ... fanpage.it
No ai tifosi del Maccabi Tel Aviv, bufera antisemitismo a Birmingham. Ira di Israele: "Vergogna" - La partita è stata infatti classificata come"ad alto rischio" dal Safety Advisory Group del consiglio comunale della città di Birmingham, che non se l'è sentita di dare il via libera ai tifosi del ... ilgiornale.it
La UEFA ha sanzionato ieri il Maccabi Tel Aviv per il comportamento razzista dei suoi tifosi durante la trasferta di Europa League a Stoccarda: 20.000 euro di multa e una partita in trasferta senza tifosi. x.com
Il double round di EuroLeague si completa con l' Hapoel Tel Aviv BC - che consolida il suo primato. Il Valencia C.F continua a sognare espugnando ancora Atene. Vittorie anche per Maccabi Tel Aviv Basketball e FC Barcelona Bask - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.