Ma occhio al mercato Il francese ha estimatori Dal Bologna alla Juve

Il mercato si fa sempre più vivo e interessante, con il francese che continua a catturare l’attenzione. Le visite di Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, allo stadio Braglia non sono passate inosservate, segnando un andamento crescente negli ultimi mesi. Un segnale evidente di un’attenta strategia e di un interesse sempre più concreto nei confronti di talenti e opportunità che potrebbero fare la differenza.

Non sono mai passate inosservate le visite di Giovanni Sartori (foto), direttore sportivo del Bologna, allo stadio Braglia, sempre più frequenti da un anno a questa parte. C'è proprio Gady Beyuku nel suo taccuino, ma il ragazzo francese piace anche allo scouting della Juventus che ne ha chiesto informazioni concrete nell'ultimo mese. I rapporti, sia coi bianconeri che coi rossoblù, sono ottimi anche per gli affari Sersanti e Pyyhtia, ciò fa pensare che nel mercato di gennaio una chiacchierata approfondita sarà fatta ma nelle intenzioni del Modena c'è la volontà di continuare a puntare e a valorizzare Beyuku, oltre al fatto che nell'economia delle rotazioni di Sottil l'esterno destro serve, eccome.

