Ma l’orecchio?!? Milly Carlucci rompe il silenzio e risponde a Christian De Sica

Il commento di Christian De Sica su Milly Carlucci ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social, proprio mentre si avvicinava la finale di Ballando con le stelle. In un mondo sempre più digitale, una semplice frase può accendere discussioni e polemiche in un lampo. Milly rompe il silenzio con una risposta che ha fatto subito il giro del web, attirando l’attenzione di tutti.

Uno screenshot, tre parole e il web che si accende come un albero di Natale: il caso del commento di Christian De Sica su Milly Carlucci ha fatto esplodere i social, proprio a ridosso della finale di Ballando con le stelle su Rai 1. C'è chi ha gridato allo scivolone, chi alla battuta infelice, chi ha parlato di cattivo gusto. La conduttrice, però, ha scelto la via più netta: spiegare e voltare pagina. A Fanpage.it Milly ricostruisce il retroscena e racconta che l'attore, appena la polemica è rimbalzata online, ha contattato la produzione per chiarire. "Domenica il mio autore Giancarlo De Andreis ha ricevuto un messaggio in cui Christian diceva che girava un messaggio di scherno nei miei confronti, ma che lui non c'entrava nulla e ci salutava affettuosamente", spiega, citando l'autore storico al suo fianco da anni.

