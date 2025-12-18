Ma la carbon tax fa spavento all’industria

Da gennaio, l'industria si trova di fronte a una nuova sfida: la carbon tax sulle importazioni di materiali ad alta emissione di CO2, come alluminio e acciaio. Questa misura mira a promuovere la sostenibilità, ma genera preoccupazioni tra le aziende italiane e europee, che devono adattarsi a un mercato sempre più regolamentato e attento all'ambiente.

Il regolatore di Bruxelles non dorme mai. Poche ore dopo la finta retromarcia sul divieto di nuovi motori a scoppio al 2035, la Commissione europea ha annunciato ieri una revisione del suo Carbon border adjustment mechanism (Cbam), il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, il primo dazio sul carbonio al mondo. L'obiettivo dichiarato è «rafforzare l'efficacia» della politica climatica, che già tante soddisfazioni ha dato a tutta l'Europa, ma la realtà è che il tutto si traduca in un aumento di burocrazia e costi.

